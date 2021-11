Lieferdienst Getir mietet Fläche in Hammerbrook

Die Getir Germany GmbH hat zum 01. Oktober rund 680 m² im Wandalenweg 14-20 in Hamburg-Hammerbrook bezogen. Seit dem 5. November ist das türkische Start-up, das einen Express-Lieferdienst für Lebensmittel anbietet, in der Hansestadt aktiv. Hamburg ist nach Berlin die zweite Stadt in Deutschland für das Unternehmen, das eine umfassende internationale Expansionsstrategie verfolgt. Die gemietete Fläche dient Getir als Lager und Verteilzentrum für das Stadtgebiet City Süd. Eigentümer der Liegenschaft ist seit 2018 Rockstone Real Estate [wir berichteten].

