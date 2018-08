Hochbach mietet Kranhalle bei Stuttgart an

In einer Technologie- und Industrieregion, in der auch zahlreiche namhafte Hersteller von Maschinen für die Metallverpackungsindustrie ansässig sind, hat die Hochbach GmbH ihre Lagerkapazitäten erweitert. Auf Vermittlung von Realogis hat sich das Unternehmen im westlich gelegenen Gewerbegebiet von Ostfildern für eine ca. 1.100 m² große Kranhalle entschieden. Der Mietvertrag in dem nunmehr voll vermieteten Gewerbepark wurde langfristig geschlossen. Der Hauptsitz des 1964 gegründeten Anbieters von Maschinen, Materialien und Dienstleistungen für die Metallverpackungsindustrie befindet sich in der Nachbarstadt Leinfelden-Echterdingen.

