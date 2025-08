Die Zahnarztkette „Lieblings-Zahnarzt“ eröffnet eine neue Praxis im RÜ 62 an der Rüttenscheider Straße in Essen. Brockhoff vermittelte die 444 m² große Mietfläche in zentraler Lage mit exzellenter Sichtbarkeit und Erreichbarkeit für Patientinnen und Patienten.

