Die Accessoires-Marke Liebeskind Berlin bezieht ein neues Ladenlokal in Düsseldorf. Voraussichtlich im Frühling 2024 eröffnet die Marke einen Store an der Grabenstraße 17. Vormieter am Standort war die Schuhmanufaktur Kennel und Schmenger. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

