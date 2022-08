Liebeskind mit neuer Adresse in Münster

Die Accessoires-Marke Liebeskind Berlin bezieht ein neues Ladenlokal in Münster. Nach Schließung des Stores an der Rothenburg 51 ist Liebeskind Berlin zukünftig an der Rothenburg 11 zu finden. Vormieter am Standort war Tommy Jeans. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig. Auf 117 m² Erdgeschoss-Verkaufsfläche wird die Berliner Accessoires-Marke zukünftig ihre Waren in 1a-Lage präsentieren. Die Rothenburg ist eine der ältesten Geschäftsstraßen in Münster. Sie verbindet den Aegidii-mit dem Prinzipalmarkt.

