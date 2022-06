Lids und Valege feiern deutschen Markteintritt im Alexa

Das Alexa freut sich im Juni über zwei Vermietungserfolge: Die amerikanische Marke Lids öffnete am 17. Juni ihren ersten deutschen Store im 2. Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters. Auf gut 110 m² kommen die Fans von Sportclubs und sportlicher Mode voll auf ihre Kosten. Am 25. Juni eröffnete Valege seine erste Filiale in Deutschland auf rund 140 m² im Erdgeschoss des Alexa. Für die Vermietungen verantwortlich war Sonae Sierra, das Unternehmen managt das Alexa im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

