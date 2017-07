Lidl schickt erste „Metropolfiliale“ in Wien an den Start

Der Discounter Lidl hat das Premieren-Objekt seines neuen Filialkonzepts jetzt in Wien an den Start geschickt: Die sogenannte „Metropolfiliale“ zeichnet sich vor allem durch einen geringeren Flächenverbrauch aus, weil die benötigten Parkplätze überbaut werden und das eigentliche Geschäft im ersten Obergeschoss verankert wird. Der Zugang erfolgt über ein Rollband. In der Sagedergasse 44 noch nicht realisiert, aber fester Bestandteil der neuen Expansionsstrategie: Auch die Flächen über der Filiale sollen genutzt werden: Für Wohnungen, Büros, Arztpraxen, ja sogar einen Kindergarten.

Gegenüber der „Handelszeitung“ erklärte Raßbach, Geschäftsleiter Immobilien bei Lidl, dass für das neue Konzept nur 50 Prozent der Flächen erforderlich seien, die für gängige Läden benötigt würden. Der geminderte Platzbedarf korrespondiert mit einer größeren Flexibilität bei der Fassadengestaltung, die sehr viel einfacher an bestehende Bebauung angepasst werden könne. Christian Schug, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, ermunterte potentielle Investoren/Bauträger sich an der Entwicklung der „On-Top“-Projekte zu beteiligen.



Lidl will die Metropolfiliale zunächst in Agglomerationen wie Wien (drei konkrete Standorte sind bereits in Planung), Graz und Linz, Salzburg, Innsbruck und Bregenz multiplizieren. Die Expansion mit Standardfilialen wird deshalb aber nicht zurückgefahren. 100 Millionen wird der Discounter in diesem Jahr in Neubauten und in die Modernisierung seines Bestands investieren. Acht neue Standorte stehen per anno auf der Agenda.