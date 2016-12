Lidl mietet neues Verteilzentrum im iPort Doncaster

Lidl setzt seine Expansion in Großbritannien – trotz Brexit-Votum – offenbar unverändert fort. Jetzt teilte der deutsche Discounter mit, in Doncaster in South Yorkshire ein neues Verteilzentrum anzumieten. Langfristig plant das Unternehmen, sein Filialnetz auf der Insel mit aktuell 640 Supermärkten auf 1.500 Standorte zu erweitern.

Lidl setzt Meilensteine auf der Insel

Das knapp 600 Mio Euro schwere multimodale Logistikprojekt iPort des Projektentwicklers Verdion erhält mit der expansiven Discounterkette Lidl einen weiteren namhaften Mieter. Ein Bauantrag für die neuen Lidl-Logistik- und Büroflächen ist eingereicht, der Beginn der Bauarbeiten ist für 2017 geplant. Die rund 83 Mio. Euro schwere Logistikentwicklung sei ein...

[…]