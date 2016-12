Lidl eröffnet 250 Filialen in London

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl will seine Marktpräsenz in Großbritannien signifikant verstärken. Die Anzahl der Filialen im Vereinigten Königreich soll in den nächsten drei Jahren um mehr als das Doppelte auf 1.500 anwachsen. 250 neue Geschäfte würden allein in London eröffnet und 5.000 neue Arbeitsstellen geschaffen werden, ließ der Diskonter unlängst verlauten. Zusätzlich sollen drei neue Logistikzentren in England 1500 Menschen Arbeit geben. Bereits jetzt stehen in Großbritannien rund 19.000 Menschen in den Diensten Lidls.

Das Investitionsvolumen für den Ausbau beläuft sich auf 1,5 Milliarden Pfund, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro. 70 Millionen Pfund - etwa 82,83 Mio. Euro - gehen in den Bau einer neuen Firmenzentrale im Londoner Stadtbezirk Kingston.



Die deutschen Diskont-Riesen Lidl und Aldi haben in Großbritannien in den letzten Jahren ihre Marktanteile kräftig gesteigert. Aktuell hält Lidl bei 4,6 Prozent, Aldi bei 6,2 Prozent. Der bevorstehende Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union hat dem Geschäftsgang der beiden Konzerne bislang nicht im geringsten geschadet. Und auch ihre Expansionslust nicht vermindert: Wie Lidl annonciert auch Aldi weitere Investitionen auf britischem Boden.