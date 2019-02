Lidl bezieht Lagerflächen in Maintal

Die Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG – Zentrallager Alzenau hat in Maintal, Edisonstraße 7, ca. 1.140 m² Lagerfläche angemietet. Das Unternehmen bezieht die östlich von Frankfurt unweit der Autobahnausfahrt der A66 „Maintal-Dörnigheim“ im Gewerbegebiet Mitte gelegenen Flächen Anfang Februar 2019. Vermieter des insgesamt 4.500 m² umfassenden Logistikgebäudes ist die Erich Claus Liegenschaftsverwaltung GmbH & Co. KG. JLL war bei dieser Anmietung vermittelnd für Lidl Alzenau tätig.

