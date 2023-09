Libotte verstärkt Berliner Investment-Team von Aengevelt

Seit August 2023 verstärkt Carl Frederik Libotte (30) als Senior Consultant das Team “Investment & Development“ von Aengevelt Berlin unter Leitung von Geschäftsleitungsmitglied und Niederlassungsleiterin Maria Jansen.

Nach seinem Studium an der SRH Hochschule Berlin mit dem Abschluss B.A. Business Administration erwarb Libotte anschließend den M.Sc. Real Estate Development an der University of Manchester. Praxiserfahrungen sammelte er u.a. bei der Einzelhandelskette Lidl in London, wo er im Bereich Portfoliomanagement z.B. Standortanalysen für die Expansionsplanung von Lidl in Großbritannien erstellte. Zuletzt war er mehrjährig als Senior Consultant im Segment “Commercial Valuation & Transaction Advisory“ bei Jones Lang LaSalle in Berlin tätig. Insgesamt verfügt er damit über immobilienwirtschaftliche Kenntnisse sowohl auf regionaler als auch internationaler Ebene.