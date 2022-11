Libertas pachtet Batschari-Palais in Baden-Baden

Die Libertas Hotelgruppe hat das Hotel Batschari-Palais in Baden-Baden als Pächter übernommen. Das Batschari Palais ist das siebte Hotel der Hotelkollektion. Die Hausverwaltung der Hotelimmobilie in der Mozartstraße 8 mit 70 Zimmern obliegt der Bohner & Boos GmbH.

.

Zur Libertas-Kollektion zählen neben den beiden Urlaubshotels Hotel Latini sowie Der Schütthoff in Zell am See, das Theaterhotel in Wien, das Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim an der Mosel, das Germania Hotel in Bregenz sowie das Hotel Der Rebstock in Kehl bei Strasburg.