Liangjing Walter neue Leiterin Financing/Treasury bei KanAm Grund

Liangjing Walter (48) ist neue Head of Financing/Treasury bei der KanAm Grund Group. Im Rahmen dieser Funktion verantwortet sie die Weiterentwicklung und Umsetzung der Finanzierungsstrategie der Unternehmensgruppe. Neben der Finanzierung des Immobilienportfolios liegen ihre Schwerpunkte auf der strategischen Pflege bestehender Bankbeziehungen sowie der Gewinnung neuer Finanzierungspartner im In- und Ausland.

.

„Ein dynamisches Marktumfeld stellt hohe Anforderungen an die Finanzierung von Immobilieninvestments. Liangjing Walter bringt die fachliche Expertise, das strategische Verständnis und die internationale Erfahrung mit, um unsere Finanzierungsstrukturen zukunftsfähig weiterzuentwickeln und innovative Lösungen zu etablieren. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die Impulse, die sie und ihr Team einbringen werden“, erklärt Olivier Catusse, CEO und Managing Partner der KanAm Grund Group.



Liangjing Walter ist seit November 2023 bei der KanAm Grund Group tätig, zuletzt als Senior Manager Financing/Treasury. Zuvor war sie bei der Branicks Group AG (vormals DIC Asset AG) als Senior Finance Manager Corporate Finance in Frankfurt beschäftigt. Sie verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Ihre berufliche Laufbahn begann Liangjing Walter im Traineeprogramm „Internationale Immobilienfinanzierung“ bei der Aareal Bank AG in Wiesbaden. Anschließend war sie mehrere Jahre bei der Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) tätig – unter anderem im Real Estate Finance in Frankfurt und Warschau, zuletzt als Client Associate für internationale und nationale Immobilienkunden.

