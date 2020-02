KanAm Grund verpflichtet Liane Gondrum als Director Fund Management

Liane Gondrum

© KanAm Grund Group

Die KanAm Grund Group holt sich Liane Gondrum an Bord. Die diplomierte Immobilienökonomin wird vom 1. März 2020 an das institutionelle Fondsmanagement verstärken und als Director Fund Management die Immobilienspezialfonds des Unternehmens verantwortlich managen, die Fondsplanungen strategisch entwickeln und die operative Umsetzung der fondsrelevanten Maßnahmen verantworten.

Gondrum, die unter anderem als Head of Institutional Sales oder Geschäftsführerin bei Spezialfondsgesellschaften in diesem Bereich jahrelange Erfahrung sammeln konnte, soll das außergewöhnliche Wachstum dieses Bereiches der KanAm Grund Group weiter entwickeln und verbreitern.



Bereits im abgelaufenen Jahr 2019 machte das institutionelle Geschäft der KanAm Grund Group rund 75 Prozent der mehr als 50 Einzeltransaktionen in Deutschland und Europa und mehr als 2 Milliarden Euro aus. Zudem wurden speziell auf Kundenbedürfnisse abgestimmte neue Immobilienfonds aufgelegt wie zum Beispiel der Fokus Norddeutschland für Institutionelle Investoren aus dem Bankenbereich.



Der KanAm Grund German Development Fonds, der sich auf die besondere Immobilienklasse der Entwicklungsprojekte spezialisiert hat, startete mit inzwischen bereits 6 Projekten im Jahr 2019 durch, darunter das Multi-Tenant Objekt „Unser Viertel“ in Hamburg [wir berichteten]. Außerdem konnte das Unternehmen Group prestigeträchtige Aufträge für deutsche und internationale Immobilieninvestoren in Edinburgh und München erfolgreich umsetzen.



Liane Gondrum war vor der KanAm Grund Group unter anderem bei der Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft, AviaRent oder der Allianz Global Investors mbH tätig. Gondrum hatte nach einer Kaufmännischen Ausbildung das Wirtschafsdiplom zur Betriebswirtin (VWA) abgeschlossen und Bilanzbuchhalterlehrgänge absolviert und schließlich noch auf der Akademie der Immobilienwirtschaft in Stuttgart ihr Diplom als Immobilienökonomin abgelegt.