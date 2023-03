LHI zieht positive Bilanz für 2022

Die LHI Gruppe aus Pullach bei München setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr Transaktionen in Höhe von insgesamt 750 Mio. Euro um. Sie investierte rund 520 Mio. Euro in neue Projekte. Die Assets under Management beliefen sich zum Jahresende auf 14,3 Mrd. Euro.

.

Im Segment Strukturierte Finanzierungen lag das Neugeschäftsvolumen bei 300 Mio. Euro. Der vor kurzem neu aufgebaute Bereich Rolling Stock lag weiter auf Wachstumskurs. Unter anderem wurde eine Sale-and-lease-back-Transaktion für das Teilnetz Warnow II in Mecklenburg-Vorpommern realisiert. Finanziert wurden 14 Batterietriebzüge.



Im Immobilien-Leasing wurden für die Zeitgeist-Gruppe Finanzierungslösungen für verschiedene Objekte im Stuttgarter Raum umgesetzt. Hauptziel war dabei die Hebung der in den Immobilien gebundenen stillen Reserven, um die weitere Expansion der Unternehmensgruppe zu unterstützen. Der langfristige Zugriff des Unternehmens auf die Immobilien bleibt durch die Transaktionsstruktur sichergestellt.



Im Investmentgeschäft lag der Fokus auf ESG-konformen Investments in den Assetklassen Immobilien und Erneuerbare Energien. Das Neugeschäftsvolumen lag bei 220 Mio. Euro.



In der Assetklasse Immobilien wurde im vergangenen Jahr mit dem Quartier Lassalle [wir berichteten] unter anderem eines der größten österreichischen Büroobjekte in Wien angekauft. Langfristiger Mieter ist ein führendes Infrastrukturunternehmen. 2022 wurden insgesamt 13 neue Immobilien in den Assetmanagement-Bestand übernommen.



Bei den Investmentprodukten im Bereich Erneuerbare Energien konnten letztes Jahr drei neue Wind- und Solarparks sowie sechs Wasserkraftwerke in das Portfolio integriert werden. Zudem wurden erstmals mehrere E-Ladeparks angekauft. Durch das verwaltete Portfolio an Anlagen aus Erneuerbaren Energien konnten im vergangenes Jahr 1,3 Mrd. kWh Strom erzeugt und rd. 500.000 Tonnen CO2 eingespart werden.



Die LHI Gruppe wurde im vergangenen Jahr mit diversen Auszeichnungen honoriert. Sie erhielt den Scope Award als bester Assetmanager Transportation sowie den ESG-Reporting Award von Exxecnews. Auch das Asset Management Rating der LHI Gruppe wurde von Scope erneut mit dem sehr guten AA-Rating bestätigt.



Für das laufende Jahr geht die LHI Gruppe ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl im Geschäftsfeld Strukturierte Finanzierungen als auch im Investmentgeschäft von einem weiterhin stabilen Verlauf aus.