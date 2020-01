LHI verkauft Düsseldorfer Büro- und Geschäftshaus an AGIB

Die LHI Gruppe hat das Büro- und Geschäftshaus in der Berliner Allee 54/Graf-Adolf-Straße 35-37 in Düsseldorf verkauft. Käufer des Objekts ist ein zur AGIB Real Estate in Luxemburg gehörendes Unternehmen.

Das Gebäude wurde 2017 von der LHI für einen Spezialfonds erworben. Durch ein professionelles Assetmanagement konnten der bestehende Leerstand innerhalb kurzer Zeit abgebaut und die jährlichen Mieteinnahmen gesteigert werden. Im Zuge der Neu- und Anschlussvermietungen wurde die Immobilie umfassend modernisiert. Das vis-a-vis gelegene Projekt „The Crown“ hat die Lage laut der lokalen Makler um die Karl-Rudolf-Straße sowie die Graf-Adolf-Straße deutlich aufgewertet und deutlich die Nachfrage gesteigert. Erst im letzten Quartal wechselte auch ein Geschäftshaus in der Karl-Rudolf-Straße [Exporo baut Bestand weiter aus].



Bei der aktuellen Transaktion war Savills Düsseldorf war exklusiv beratend für den Verkäufer tätig.