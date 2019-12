LHI-Fonds kauft Frankfurter Jobcenter von Rockstone

Ein von der LHI Gruppe gemanagtes Investmentvermögen, welches in Infrastruktur-Immobilien investiert, hat von Rockstone Real Estate das Frankfurter Jobcenter in Höchst erworben. Der langfristige Ankermieter hat die ersten Flächen in der Bolongarostraße 82 bereits bezogen und wird voraussichtlich im vierten Quartal die restlichen Flächen - damit dann 6.000 m² - beziehen. Der geschlossene Double-Net-Mietvertrag hat eine Laufzeit von 13 Jahren. Insgesamt umfast die Multi-Tenant-Immobilie eine Gesamtmietfläche von 8.500 m². Die Transaktion wurde von JLL vermittelt und der Kaufpreis liegt im mittleren zweitstelligen Millionenbereich.

