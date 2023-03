The Club Office mietet im 5. und 6. OG in der Johannesstraße 39 in Stuttgart-West ca. 620 m² Bürofläche. Die Immobilie der LHI Gruppe, welche aktuell umfassend saniert wird, ist somit vollvermietet. Das neue Shared Office bildet vor allem das Headquarter der Marketingagenturen InboundBuzz und Buzzintalents, die die Büros im zweiten Quartal 2023 beziehen. Frank Immobilien vermittelte exklusiv.

