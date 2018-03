LGIM kauft europäische ETF-Plattform Canvas

Legal & General Investment Management (Holdings) Limited (LGIM) hat heute den Kauf von Canvas, der europäischen Exchange Traded Fund (ETF) Plattform des bisherigen Eigentümers ETF Securities, bekannt gegeben. Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Erweiterung der Geschäftsaktivitäten von LGIM in Richtung Europa dar. So erhalten auch Kunden in Deutschland künftig Zugang zu einer Palette etablierter und besonderer ETF-Strategien.

Der zunehmende Trend im ETF-Markt hin zu mehr thematischen Anlagestrategien steht auch im Einklang mit der Ausrichtung von LGIM auf langfristige und richtungsweisende Themen, die den Kapitalmarkt beeinflussen, wie z. B. Energiewende, technologischer Fortschritt und demografische Entwicklung.



„Mit unserer umfassenden und langjährigen Expertise und unseren vielfältigen und innovativen Lösungen für unsere Kunden wird Legal & General Investment Management zukünftig neben seinen bestehenden Indexfonds auch eine äußerst wettbewerbsfähige Produktpalette an ETFs anbieten. Mit dem Kauf von Canvas erweitern wir unsere strategische Ausrichtung und können die Nachfrage unserer Kunden im schnell wachsenden ETF Markt bedienen“, sagt Mark Zinkula, CEO von LGIM.



Die bereits im November 2017 angekündigte Akquisition beinhaltet die Canvas-Plattform sowie die dazugehörige Infrastruktur für ETFs. Dazu zählen 20 Produkte mit einem Gesamtanlagevermögen von 3,3 Milliarden US-Dollar. Die Plattform ist an mehreren europäischen Börsen notiert und in 14 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen.



„Die bestehende Canvas-Palette bietet speziell auch unseren Investoren in Deutschland neben weiteren innovativen Produkten Zugang zu langfristigen thematischen Investments im disruptiven Technologiebereich, wie z. B. Robotics. Zudem werden wir die Plattform weiter ausbauen und im Jahresverlauf um eigene Produkte erweitern. Dies ist ein wichtiger Baustein, um unsere Leistungsfähigkeit in Europa weiter auszubauen“, sagt Volker Kurr, Head of Europe Institutional von LGIM.