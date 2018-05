LGIM gründet irische Verwaltungsgesellschaft

Legal & General Investment Managers (LGIM) hat heute bekannt gegeben, dass die Central Bank of Ireland der Verwaltungsgesellschaft von LGIM in Dublin die Zulassung erteilt hat. Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen LGIM Managers (Europe) Limited (MEL). Dies stärkt das Engagement des Asset Managers auf dem europäischen Festland.

LGIM hatte im Mai 2017 angekündigt, eine Verwaltungsgesellschaft in der Republik Irland zur Verwaltung ihrer UCITS und Alternative Investment Funds (AIF) in der Europäischen Union (EU) zu gründen, auch bekannt unter der Bezeichnung „Super ManCo“. Die Super ManCo-Fonds beinhalten eine Vielzahl von Anlagestrategien, einschließlich Index-, Active Equity-, Anleihen-, Multi-Asset-, LDI- und Geldmärkte-Strategien. Die neue Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die erforderlichen Strukturen etabliert sind, mit denen LGIM sich auf den Austritt Großbritanniens aus der EU vorbereitet und unabhängig vom Ergebnis der Verhandlungen ist. So garantiert LGIM Konstanz und Kontinuität für die europäische Kundenbasis, die künftig weiter ausgebaut werden soll.



„Europa ist ein wichtiger strategischer Markt für LGIM und durch unsere irische Verwaltungsgesellschaft ist sichergestellt, dass wir unseren Kunden auch nach Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU weiterhin Anlagelösungen höchster Qualität anbieten können. LGIM befindet sich derzeit in einer spannenden Phase, in der wir unsere Präsenz außerhalb Großbritanniens weiter ausbauen. Mit unserer irischen Verwaltungsgesellschaft haben wir auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für unser weiteres Wachstum geschaffen", ergänzt Volker Kurr, Head of Europe, Institutional von LGIM.