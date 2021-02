LG Hausys verlängert Mietvertrag im Atricom

Die LG Hausys Europe GmbH, Teil des Geschäftsbereichs Chemie der LG Group, verlängert ihren Mietvertrag über rund 600 m² in der Liegenschaft Atricom in der Lyoner Straße 15 in Niederrad. Der Mietvertrag wurde langfristig abgeschlossen. Blackolive wurde vom Unternehmen exklusiv mit der Büroflächensuche beauftragt.

.