LFDY feiert Wiedereröffnung auf der Ehrenstraße

Nach monatelangen Renovierungsarbeiten in der Ehrenstraße 34 Köln fand am 5. November das große Re-Opening von Live Fast Die Young (LFDY) statt. Das Label hat die Räumlichkeiten in der Altstadt-Nord, in denen sie seit 2018 ansässig ist, umfassend neu gestalten lassen.

Das 2013 gegründete Label aus Düsseldorf vertreibt seine zurzeit sehr gefragte Streetwear in vier Stores in Deutschland. Erst im Oktober eröffnete LFDY in Hamburg [wir berichteten].