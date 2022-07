Leyendecker erwirbt Stayery-Neubau in Frankfurt

Die in der Mainmetropole ansässige Leyendecker Gruppe baut ihren Eigenbestand aus und erwirbt im Rahmen eines Share Deals ein im März eröffnetes Stayery-Objekt [wir berichteten] mit 139 Serviced Apartments von der Unternehmensgruppe Schütt.

.

Das Objekt im Länderweg 15-17, das südlich des Mains im beliebten Wohnviertel Frankfurt-Sachsenhausen und in fußläufiger Nähe der Europäischen Zentralbank entstanden ist, wird von der Serviced-Apartment Marke Stayery auf Basis eines langjährigen Mietvertrages betrieben.



Auf den ca. 3.600 m² Wohnfläche bietet Stayery seit Anfang März ein Long-Stay-Konzept für Reisende und mobile Professionals an. Die zentrale Lage mit Blick auf die EZB & Skyline und ein direkter S-Bahn Anschluss waren wesentliche Gründe für die Entscheidung von Stayery für den Standort. Die Apartments des neuen Hauses wurden vom Berliner Design-Studio Studio Aisslinger konzipiert und beinhalten für Städtetouristen und Projektarbeiter alles, was das Leben angenehm macht: Ein 140 cm breites Bett, eine Regendusche und eine Kitchenette für die Zubereitung von Frühstück oder Abendessen.



Das 2.100 m² große Grundstück wurde durch die Unternehmensgruppe Schütt erworben und mit einem fünfgeschossigen Riegelbau neu bebaut. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des eigenen Bestands erwarb die Leyendecker Gruppe das Objekt nach erfolgter Übergabe an Stayery und Aufnahme des Betriebs.



„Mit der Übernahme des Apartment Objekts in Sachsenhausen erweitern wir unseren Bestand um ein weiteres Objekt vor unserer Haustür. Zusammen mit dem überzeugenden Konzept von Stayery kombinieren wir somit Standortvorteil und Zukunftsfähigkeit in einem aufstrebenden Segment“, erläutert Simon Leyendecker.



Die Leyendecker Gruppe hat ihre Schwerpunkte im Bau von Wohn- und Gewerbeimmobilien, in der Bestandshaltung von Immobilien sowie in der Beteiligung an mittelständischen Unternehmen. So entwickelte die Leyendecker Gruppe jüngst im Airport Garden Campus am Frankfurter Flughafen mehrere Bürogebäude, unter anderem für die Deutsche Lufthansa AG sowie für Geely bzw. Lotus.



Der Käufer wurde von BHP Bögner Hensel & Partner beraten. Finanzierungspartner ist die Taunus Sparkasse. Der Verkäufer wurde von FPS Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB beraten.