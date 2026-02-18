Ley’s Cookies eröffnet neuen Store im Bremer Hauptbahnhof

Süßer Neuzugang für Reisende und Pendler: Am 13. Februar 2026 eröffnet das Hamburger Unternehmen Ley’s Cookies seinen ersten Store im Bahnhof. Das Unternehmen sicherte sich m Bremer Hauptbahnhof insgesamt 40 m². Für das Unternehmen mit zwei erfolgreichen Standorten in Hamburg ist der neue Store ein wichtiger Schritt, um die Marke in Norddeutschland weiter zu etablieren.

„Wir freuen uns sehr, Ley’s Cookies nun auch für den Bremer Hauptbahnhof gewonnen zu haben“, sagt Jörg Reich, Leiter Vertrieb Commercial der DB InfraGO AG. „Das Konzept bringt regionales Handwerk in die Bahnhofsmeile und wertet die Aufenthaltsqualität für unsere Gäste in Bremen mit einem frischen, modernen Angebot spürbar auf.“