Lexta Consultans eröffnet Standort in Düsseldorf

Die Lexta Consultans Group mit Standorten in London, Zürich und Berlin wird künftig auch in Düsseldorf vertreten sein. Die neuen Büros in der Rhein-Villa wurden bereits im Oktober 2020 bezogen. Die Räumlichkeiten in der Cecilienallee 11, Teilmarkt Kennedydamm/Derendorf, umfassen rund 215 m². Anteon Immobilien war bei der Standortsuche vermittelnd und beratend tätig.

.

Für die Wahl war nicht nur die kurzfristige Bezugsmöglichkeit ausschlaggebend, auch die exzellente Lage des Objektes spielte eine entscheidende Rolle. Der Teilmarkt Kennedydamm/Derendorf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der begehrtesten Standorte entwickelt, dies liegt an zahlreichen Neubauprojekten, die die Wertigkeit der Immobilien massiv gesteigert haben. Zudem gilt der Teilmarkt als wichtigste Verkehrsachse zwischen Düsseldorfer City und Flughafen und punktet mit seiner Nähe zum Rhein, dem Rheinpark und den Rheinterrassen. Eigentümer und Vermieter des Objektes ist seit Anfang diesen Jahres die Blackbear Real Estate GmbH [Pamera verkauft Rhein-Villa an Blackbear].