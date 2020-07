Levi’s und Benetton eröffnen am Hamburger Rathausmarkt

Comfort hat zwei Ladenflächen in dem sogenannten Möhring-Haus nach Umbau und Revitalisierung an der Schleusenbrücke 1 sowie am Neuen Wall 25 in der Hamburger Innenstadt an Benetton und Levi Strauss & Co für neue Stores vermittelt, die vor kurzem eröffnet wurden. Levi’s sicherte sich rund 250 m² Einzelhandelsfläche; Benetton präsentiert sich auf 850 m² Einzelhandelsfläche. Eigentümer der Immobilie ist die MEAG.

.

„In Verbindung mit der Projektentwicklung am benachbarten Alten Wall, unter anderen mit dem Mieter Uniqlo, erwarten wir eine deutliche Stärkung der prominenten Retaillage im Übergangsbereich vom Hamburger Rathausmarkt zur beliebten City West mit den bekannten Niveau- und Premiumlagen, einschließlich dem Hamburger Passagen-Viertel“, so Comfort-Geschäftsführer Frank Reitzig.



Erst vor Kurzem hatte das Maklerhaus Lührmann ebenfalls einen Neuzugang in der Top-Lage Neuer Wall bekannt gegeben. Die italienische Lifestyle-Marke Slowear wird voraussichtlich auf rund 90 m² im September 2020 in der Immobilie am Neuen Wall 72 - in unmittelbarer Nachbarschaft zu verschiedenen Luxuslabels wie Chanel, Acne oder Bottega Veneta - seinen zweiten Store in Deutschland eröffnen. Aktuell wird die Verkaufsfläche umfänglich saniert.