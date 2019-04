Levi's eröffnet Flagship-Store Düsseldorfer Schadowstraße

In der Düsseldorfer Schadowstraße tut sich einiges – in einer ganzen Reihe von Mieterwechseln hat nun Levi's in der Schadowstraße 55 einen Flagship-Store eröffnet, nachdem der Mietvertrag bereits im vergangenen November unterzeichnet wurde [wir berichteten]. Die Einzelhandelsspezialisten der Comfort-Gruppe haben den Store in Top-1A-Lage vermittelt. Die Einzelhandelsfläche mit insgesamt 822 m² wird zukünftig zusätzlich zu der bereits bestehenden Filiale in der Mittelstraße 17 betrieben. Langjähriger Vormieter war drei Jahrzehnte lang das Schuhhaus Siemes, bevor Tally Weijl kurzzeitig als Interimsmieter das Ladenlokal nutzte.

Aktuell ist viel Bewegung auf der Top-1A-Lage Schadowstraße. Nachdem Ende des vergangenen Jahres Uniqlo in der Schadowstraße 20-22 Premiere in Düsseldorf feierte [wir berichteten], eröffnete WMF kürzlich seinen neuen Flagship-Store in der Hausnummer 70, nur wenige Meter entfernt vom bisherigen Standort. Dort in der Schadowstraße 64-66 hat der Bestandsmieter Drogeriemarkt Dm durch Übernahme der ehemaligen WMF-Fläche die Chance ergriffen, seine Filiale auf 810 m² zu vergrößern. Unmittelbar neben dem neuen Levi's Store eröffnet demnächst JD Sports JD Sports und gegenüber ist mittlerweile der Rohbau des Kö-Bogen II fertiggestellt worden. In diesem von Comfort exklusiv vermarkteten Büro- und Geschäftsgebäude stehen ein Jahr vor der Eröffnung bereits 60 % der Mieter fest.



Der Blick in die jüngste Vergangenheit der Schadowstraße macht den Umfang des Umbruchs deutlich: im Vergleich zu 2014 haben 48 % der Ladenlokale einen neuen Mieter oder befinden sich im Umbau bzw. Neubau. Mit dem ehemaligen H&M und dem früheren Pizza Hut ist gleich für zwei Gebäude der Abriss noch in 2019 / 2020 geplant.



„Nachdem der Kö-Bogen II eröffnet ist und die Stadt Düsseldorf die neue Fußgängerzone bis zum Karstadt fertig gestellt hat, wird die Schadowstraße wieder unter den Top-5-Einkaufsstraßen Deutschlands rangieren“, resümiert Comfort-Geschäftsführer Jürgen Kreutz. „Der Rundumerneuerung der Schadowstraße steht jetzt nichts mehr im Weg“, so Kreutz.