LEVG legt Grundstein auf der Alten Messe Leipzig

Gestern fand die feierliche Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt auf dem Baufeld der Alten Messehalle 12/Perlickstraße in Leipzig statt. Auf dem Areal entsteht ein hochwertiger Büro- und Archivkomplex mit ca. 30.000 m² Bruttogeschossfläche über vier Etagen.

