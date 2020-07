Leuchtenhersteller Selux veräußert Produktionsareal in Kabelsketal

Der Leuchtenhersteller Selux AG hat ein Gewerbeareal in Kabelsketal nahe Halle verkauft. Das in den 1960-er bis 1980-er Jahren für die Herstellung von Blechteilen errichtete Produktionsgelände umfasst eine Grundstücksfläche von insgesamt circa 18.500 m² und besteht aus fünf Lager- und Produktionsgebäuden mit einer Gesamtfläche von rund 6.900 m².

.

Selux hatte Colliers International mit der Vermarktung beauftragt, da das Produktionsgelände im Zuge einer strategischen Neuausrichtung nicht mehr betriebsnotwendig wurde. Im Zuge der Vermarktungsstrategie wurden zunächst der Leerstand abgebaut und Teilbereiche der Produktion langfristig an einen regionalen Kunststoffhersteller vermietet. Käufer der Liegenschaft im Lerchenweg 9 ist ein Eigennutzer, der nicht das gesamte Gelände benötigt und den laufenden Cashflow aus der Vermietung der Restflächen zur Refinanzierung nutzt.



„Der Vorgang zeigt, wie vielfältig die Neupositionierung einer leerstehenden und nur bedingt drittverwendungsfähigen Gewerbeimmobilie sein kann. Hierfür bedarf es einer individuell auf die Immobilie, aber auch auf die Bedürfnisse des Verkäufers zugeschnittenen Vermarktungsstrategie sowie eines gangbaren Nutzerkonzepts“, erläutert Steffen Sauer, Niederlassungsleiter und Head of Industrial & Logistics von Colliers International in Leipzig.