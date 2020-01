Letzter Baustein in der Hamburger HafenCity West fertiggestellt

Der letzte Baustein in der Hamburger HafenCity West ist fertiggestellt. Das Gebäudeensemble KPTN hat mit der Vermietung der letzten Flächen und der Eröffnung des Hotels Pierdrei seinen Abschluss gefunden. Mit seinem Nutzungsmix bringt es mehr Leben in den jungen Stadtteil und stellt zugleich einen neuen Quartierstyp dar. Der Neubau vereint 220 Wohnungen und Freizeitangebote vom Kino bis zu Theaterbühne und Bars unter einem Dach und hinter einer variantenreichen Backsteinfassade.

