Letzter Baustein der MyZeil-Modernisierung: Astor Film Lounge

Die ECE und die DWS schließen mit dem Betriebsstart der Astor Film Lounge die Modernisierung des Shopping-Centers MyZeil in Frankfurt erfolgreich ab. Die Eröffnung des Premium-Kinos ist der letzte Baustein beim Umbau der vierten Etage des Shopping-Centers zur Gastronomie- und Entertainment-Etage Foodtopia. Mit einem umfangreichen Refurbishment und Investitionen von insgesamt über 100 Mio. Euro wurde das MyZeil in den vergangenen 18 Monaten neu für die Zukunft aufgestellt.

.

Ein wesentlicher Baustein der Neupositionierung ist der jetzt abgeschlossene Umbau des vierten Obergeschosses zur Gastronomie- und Entertainment-Etage Foodtopia, in der bereits seit 11. April 2019 die ersten Betreiber eröffnet haben. Das von der ECE entwickelte und umgesetzte Konzept bietet einen Mix aus Gastronomie, einem umfangreichen Entertainment-Angebot mit dem neuen Premium Kino und großer Eventfläche sowie einem besonderen architektonischen Ambiente mit der Atmosphäre einer Markthalle und Außenterrassen mit Skyline-Blick.



Mit dem Premium-Kino Astor Film Lounge eröffnet heute ein weiteres Highlight in Foodtopia, das für zusätzliche Belebung und noch mehr Unterhaltung sorgen wird. Die Astor Film Lounge im MyZeil verfügt über fünf Kinosäle mit insgesamt über 400 Sitzplätzen und bietet ein ausgewähltes Kinoprogramm mit hochwertigem Serviceangebot und besonderen Extras wie Service am Platz, Garderobe und komfortablen Ledersesseln.