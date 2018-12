Letzte Wohnungen im Frankfurter Praedium verkauft

Der für das Rhein-Main Gebiet spezialisierte Bauträgervertrieb Mattheußer Immobilien hat die letzten Wohnungen des Praediums in der Europa-Allee 101/103 in einem Paket verkauft. Damit ist diese Projektentwicklung der Nassauischen Heimstätte im Frankfurter Europaviertel erfolgreich abgeschlossen.

„Für einen zweistelligen Millionen-Betrag konnten wir nun in einem Paket die letzten noch verfügbaren 17 Wohnungen verkaufen“, so Cornelia Mattheußer, Geschäftsführerin der Mattheußer Immobilien GmbH. Erworben wurden die Immobilien nach Aussagen von Mattheußer von einer in Deutschland ansässigen privaten Investorengruppe.



„Für uns ist das Praedium auch ein wirtschaftlich wichtiger Beitrag, um weitere Wohnungen im niedrig- und mittelpreisigen Segment anbieten zu können“, sagte Dr. Constantin Westphal, Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte.



Das Praedium wurde vom Potsdamer Architekturbüro Dietz-Joppien Architekten gestaltet. Der Spatenstich fand am 25. November 2014 statt [wir berichteten]. Heute bietet das Praedium auf einer Bruttogrundfläche von 40.000 m² Platz für insgesamt 242 Eigentumswohnungen und 10 Ladeneinheiten. Die Wohnungen haben eine Größe zwischen 31 m² und 360 m². Der Hochhausteil erreicht mit 19 Vollgeschossen eine Höhe von 66 Metern. Die angegliederte Blockrandbebauung nimmt mit 7 Vollgeschossen die Traufhöhe des Europaboulevards auf.