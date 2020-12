Letzte Flächen im Segro Airport Park Berlin vermietet

Segro hat die letzte freie Einheit bestehent aus 1.050 m² in dem Gewerbeteil seines Segro Airport Park Berlin an die Polfood GmbH vermietet, einem Im- und Exporteur von qualitativ hochwertigen Fleischwaren innerhalb von Europa und Asien. Polfood wird den neuen Standort hauptsächlich zur Kommisionierung nutzen. Aktuell werden die Flächen an die Anforderungen des neuen Mieters angepasst – so werden beispielsweise zwei Kühlzellen eingebaut – und sind ab April 2021 bezugsfertig.

.

Damit sind die gesamten 121.500 m² des Business Parks vermietet. Die Flächen setzen sich zusammen aus großflächigen Logistikeinheiten mit mehr als 72.500 m² Mietfläche und aus flexiblen klein- und mitelgroßen Hallen- und Büroeinheiten mit aktuell 49.000 m² Mietfläche. Zu den insgesamt 66 Mietern aus verschiedensten Branchen gehören unter anderem die Rieck Logistik-Gruppe, Nordkurier, Fleurop, Tesla und die Deutsche Post.



„Da die Nachfrage nach unseren Logistik- und Gewerbeflächen im Süden von Berlin äußert groß ist, stellt die Vollvermietung nur eine Momentaufnahme dar – denn wir erweitern den Segro Airport Park Berlin bereits um zwei weitere Phasen“, sagt Christina Schultz, Associate Director, Development, Light Industrial bei Segro. So wird bis Mitte 2021 ein regionales Last-Mile-Depot für die Brief- und Paketzustellung als Built-to-suit speziell für die Deutsche Post DHL errichtet. Zudem werden speukaltiv weitere ca. 33.000 m² entstehen. Hiervon befinden sich bereits die ersten 15.000 m² im Bau. Diese Flächen sind ab Oktober 2021 bezugsfertig. Sämtliche Flächen verfügen über eine DGNB Gold Zertifizierung.



Der Segro Airport Park Berlin mit der Adresse Alexander-Meißner-Straße 12-76/Ludwig-Prandtl-Straße 21-33 befindet sich direkt an der B 96a in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Hauptstadtflughafen und bietet durch die A 113 sowie A 117 eine optimale Anbindung an das Autobahnnetz.