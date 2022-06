Letzte Flächen im Palais Weißer Hirsch voll

Die Richert Group gewinnt zwei weitere Mieter für ihr prachtvoll saniertes Denkmalschutzobjekt „Palais Weißer Hirsch“ im gleichnamigen Dresdner Stadtteil, welches nun vollständig vermietet ist. Das Palais Weißer Hirsch wurde in den vergangenen Monaten nach historischem Vorbild hochwertig saniert und als Wohn-, Büro- und Ärztehaus revitalisiert.

