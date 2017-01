Letzte Baugenehmigung: Marienturm darf wachsen

Marienturm

Alles in trockenen Tüchern - der Frankfurter Marienturm mit seiner final veranschlagten Höhe von 155 Metern darf wachsen: Die letzte noch fehlende Baugenehmigung ist nach dem Placet der Frankfurter Bauaufsicht rechtskräftig. Den vorläufigen Bescheid hatte der von Aermont Capital beratene Fonds Perella Weinberg Real Estate Fund II (PWREF II) bereits Ende Dezember 2016 erhalten. Der Skyscraper an der Taunusanlage 9-10 mit seinen 38 Geschossen und einer Nutzfläche von 45.450 m² wird inmitten des Banker-Viertel von Mainhattan, auf der so getauften Marieninsel, aufgestockt. In Blicknähe realisiert Pecan Development an der Mainzer Landstraße 1 das 40 Meter hohe Marienforum mit vergleichsweise bescheidenen zehn Etagen und 11.950 m². Ausgerüstet mit Teilbaugenehmigungen wird auf der Baustele bereits seit dem Herbst 2016 gewerkelt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Pecan Development Frankfurt Perella Weinberg Aermont Capital

Markus Brod, geschäftsführender Gesellschafter bei Pecan Development, bestätigt den bis dato fristgemäßen Arbeitsfortschritt und bekräftigt noch einmal die Werthaltigkeit und vor allem die wohlfeile Terminierung des Unterfangens. Frankfurt sei ohnehin ein überaus dynamischer Finanzplatz mit einer ausgeprägten Arbeitsplatzkultur, nun anstehende, wahrscheinliche Standortverlagerungen würden das Milieu weiter beflügeln. Es darf unterstellt werden, dass Markus Brod auf die Folgen des Brexit anspielt.

Die hergerichteten Baufelder werden zügig an die Generalunternehmen für den Hochbau übergeben; das Marienforum soll Anfang 2018, der Marienturm Anfang 2019 schlüsselfertig sein.