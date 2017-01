Letzte Baugenehmigung für den BER erst Ende Januar

Neue Termin-Turbulenzen in der Großwetterlage um den neuen Hauptstadtflughafen BER: Erst am 27. Januar 2017 will der Landkreis Dahme-Spreewald Medienberichten zufolge die letzte Genehmigung aussprechen, die für die schlussendliche Fertigstellung des Airports erforderlich ist. Nur mit diesem sogenannten sechsten Nachtrag zur Baugenehmigung sind dann alle notwendigen, juristischen Formalien sozusagen abgearbeitet. Pikanterie an der Sache: Über einen neuen Termin für die Inbetriebnahme des saumseligen Luftfahrtprojekts könnte der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg folglich erst auf seiner März-Sitzung entscheiden. Für die für den 23. Januar avisierte Sondersitzung kommen die Bauamts-Unterlagen ja schlicht zu spät.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte gleichwohl im „Tagesspiegel“, der Druck auf die Geschäftsführung und alle beteiligten Unternehmen müsse groß bleiben. Unter die leidliche Diskussion um die immer neuen Eröffnungsdaten, die regelmäßigen Verschiebungen der Verschiebungen, um die Jahreszahl-Spekulationen (noch 2017?, Frühjahr 2018?, überhaupt noch 2018?) setzte der Politiker einen einfachen Strich, an dem nichts auszusetzen ist: „Wir sind fertig mit dem Ding, wenn wir mit dem Ding fertig sind.“



Brisanz erhält die Terminierung des Landkreises Dahme-Spreewald aber vor einen weiteren Hintergrund. Nach bis dato nicht dementierten Informationen des „Tagesspiegel“ haben die drei Gesellschafter des Flughafenkonsortiums (Bund, Berlin und Brandenburg) einem weiteren Banken-Kredit in Höhe von 2,5 Milliarden Euro zwar zugestimmt. Eine Bürgschaft der öffentlichen Hand für die komplette Summe – von den Bankern als Sicherheit gefordert – kann es nach vorliegender politischer Beschlusslage aber erst geben, sobald die letzte Baugenehmigung erteilt worden ist. Der „Tagesspiegel“ zitiert aus internen BER-Unterlagen und berichtet, dass die Frist hierfür am 16. Januar 2017 um 10 Uhr abläuft. Es darf spekuliert werden, ob jetzt auch noch eine dringend benötigte Finanzierung platzt.



Berlins Flughäfen mit weiterem Passagierrekord

Während die Fertigstellung des BERs in den Sternen steht, gibt es wenigstens verläßliche und vor allem positive Zahlen zu den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Die Zahl der Flugreisenden in der Hauptstadt ist getrieben durch ein wachsendes Angebot der Billigflieger weiter angewachsen und führte mit 32,9 Millionen Passagieren zu einem neuen Passagierrekord in 2016. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 11 Prozent. Für die beiden alten Flughäfen ein Top-Ergebnis mit Blick auf den BER aber wiederum ein Trauerspiel, denn der neue Flughafen ist nur für 23 Millionen Passagiere ausgelegt und wird demnach bereits zum Start viel zu klein sein.