LetoMotel goes Austria: Das LetoMotel Wien kommt 2021

Das Hotelunternehmen LetoMotel wird Anfang 2021 sein erstes Haus in Österreich eröffnen: Der Baubeginn für das neue LetoMotel Wien erfolgte bereits im Juli 2019. Investoren sind die BNP Paribas AM und die Lunzer Steinbauer Errichtungs GmbH. Das erste Budget-Hotel außerhalb Deutschlands von LetoMotel liegt exponiert im 6. Bezirk (Linke Wienzeile 186), unweit der Brücke über die Zeile (Otto-Wagner-Brücke).

