Lesjöfors mietet über 9.000 m² Fläche im Panattoni Park Hagen

Im entstehenden Panattoni Park Hagen hat der Hersteller von Schraubendruckfedern, Gasfedern und Stanz-Biege-Teilen, Lesjöfors, Flächen für seine Logistikaktivitäten angemietet. Mit dem Umzug der deutschen Tochter des schwedischen Unternehmens kommt das produzierende Gewerbe zurück auf das revitalisierte Industriegelände. Der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Panattoni realisiert hier bis November 2026 einen modernen Standort für Handel, Produktion und Logistik.

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