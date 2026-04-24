Brownfield-Entwicklung
Lesjöfors mietet über 9.000 m² Fläche im Panattoni Park Hagen
Im entstehenden Panattoni Park Hagen hat der Hersteller von Schraubendruckfedern, Gasfedern und Stanz-Biege-Teilen, Lesjöfors, Flächen für seine Logistikaktivitäten angemietet. Mit dem Umzug der deutschen Tochter des schwedischen Unternehmens kommt das produzierende Gewerbe zurück auf das revitalisierte Industriegelände. Der Logistik- und Industrieimmobilienentwickler Panattoni realisiert hier bis November 2026 einen modernen Standort für Handel, Produktion und Logistik.
Mit der Anmietung von 8.250 m² Logistik- und Industriefläche sowie 530 m² Büro- und Sozialflächen und 510 m² Lager-Mezzanin verlagert Lesjöfors einen Teil seiner Logistik an den neuen Panattoni Park Hagen. Bereits seit rund 30 Jahren betreibt das Unternehmen einen Standort in der Stadt.
Die Lesjöfors-Gruppe zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Draht- und Bandfedern, Stanz- und Biegeteilen sowie Gasdruckfedern für verschiedene Branchen. Das Unternehmen, dessen Produktion bis ins Jahr 1852 zurückreicht, ist Teil der Beijer Alma-Gruppe, eines internationalen Industriekonzerns, der an der NASDAQ Stockholm notiert ist.
Das Gelände einer ehemaligen Steinfabrik im Lennetal, an der Grenze zum Sauerland, war über 100 Jahre lang Standort für die Herstellung von Dolomitgestein-Verkleidungen für Industrieöfen, Koks- und Stahlhochöfen. Nach dem Abriss und einer umfassenden Altlastensanierung entstehen hier moderne Industrieflächen. Der Panattoni Park Hagen wird insgesamt 30.400 m² Mietflächen für Logistik, Produktion und Handel bereitstellen.
Dr. Christopher Schmitt, Geschäftsführer der Hagen Wirtschaftsentwicklung GmbH, betont: „Die Stärkung der lokalen Wirtschaft durch die Reaktivierung von Brachflächen und eine verbesserte Infrastruktur ist unser Kernanliegen. Ein zentrales Ziel ist die Unterstützung des produzierenden Gewerbes. Wir freuen uns insbesondere, wenn alle diese Faktoren auf einem historischen Industrieareal zusammenkommen.“
Thomas Kirchhoff, Geschäftsführer der Lesjöfors Springs GmbH, erklärt: „Die Lesjöfors-Gruppe ist seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland aktiv und seit 1997 in Hagen angesiedelt. Unsere Verbundenheit mit der Stadt beruht auf Gegenseitigkeit. Darum sind wir stolz, dieses neue Kapitel unserer Firmengeschichte in Deutschland an einer traditionell für Hagen wichtigen Produktionsstätte zu beginnen.“
Dennis Rehbein, Oberbürgermeister von Hagen, ergänzt „Mit der Ansiedlung von Lesjöfors hat Hagen sich erneut als attraktiver Standort für die moderne Industrie bewiesen. Das Unternehmen ist ein großer Gewinn für den Panattoni Park Hagen und richtungsweisend für weitere Interessenten.“
„Wir freuen uns, Lesjöfors in unserem neuen Hagener Standort zu begrüßen. Die traditionelle Mischung aus Produktion, Handel und Transport im Sauerland und im Ruhrgebiet wird im Panattoni Park Hagen mit modernster Infrastruktur kombiniert. Wir sind überzeugt, dass Lesjöfors hier die besten Bedingungen vorfindet“, erklärt Fred-Markus Bohne, Managing Partner Panattoni DACH & Nordics.
Der Panattoni Park Hagen ist verkehrsgünstig an die Autobahnen A45 und A46 angebunden und liegt nur wenige Kilometer von Dortmund entfernt.
CBRE war beratend und vermittelnd tätig. Die Vermarktung der verbleibenden verfügbaren Flächen erfolgt im Co-Leadmandat durch Realogis und BNP Paribas Real Estate.