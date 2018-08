Lesara und Goodman eröffnen 31.600 m² großes Logistikzentrum im GVZ Erfurt

Die Eröffnung feierten Matthias Wilrich (links) und Roman Kirsch (rechts) gemeinsam mit Christof Prange.

©

Goodman hat ein neues Logistikzentrum im Güterverkehrszentrum (GVZ) Erfurt an die Lesara AG übergeben. Mit der modernen Anlage konsolidiert der Onlineshop für Mode- und Lifestyleprodukte sein Logistiknetzwerk und fördert sein seit Jahren beständiges Wachstum in Europa. An der heutigen Einweihungsfeier nahmen unter anderem Wolfgang Tiefensee, Wirtschaftsminister von Thüringen, Steffen Linnert, Erfurts Beigeordneter für Wirtschaft, Sicherheit und Bürgerservice, Roman Kirsch, CEO und Gründer von Lesara, und Matthias Wilrich, COO von Lesara sowie weitere prominente Namen aus Politik und Wirtschaft teil.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Goodman Group Erfurt

Lesara nutzt die insgesamt 60.000 m² große kommerzielle Nutzfläche in der Logistikhalle ab sofort als europäische Distributionszentrale. Inklusive der Picktower kann der Mode- und Lifestyleexperte die 31.600 m² große Grundfläche so nahezu verdoppeln. Mehr als 100.000 Artikel werden zukünftig von Erfurt aus in 24 europäische Länder verschickt. Dabei profitiert Lesara von der ausgezeichneten Infrastruktur rund um das GVZ, das 10 km östlich von Erfurt gelegen ist.



Erfurt als attraktive Logistikregion in Deutschland

Die Region rund um das GVZ ist mit einem überregionalen Netzwerk aus drei Verkehrsträgern verbunden: Straße, Schiene und Flughafen. Demnach garantiert die Landeshauptstadt Thüringens kürzeste Wege zu den Kunden. „Das GVZ in Erfurt ist unter den Logistikstandorten so etwas wie ein Hidden Champion und behauptet sich aufgrund seiner strategisch guten Lage. Nicht umsonst haben wie hier bereits eine Logistikfläche von rund 130.000 m² entwickelt. Mit dem Beschluss, einen Teil der logistischen Prozesse hierher zu verlegen, hat Lesara demnach eine sehr kluge Entscheidung getroffen,“ erläutert Christof Prange, Head of Business Development bei Goodman in Deutschland.





Die Eröffnung feierten Matthias Wilrich (links) und Roman Kirsch (rechts) gemeinsam mit Christof Prange