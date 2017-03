Lesara mietet rund 5.300 m² Bürofläche in Berlin

Die Lesara GmbH hat im Zuge ihrer Flächenexpansion rund 5.300 m² Bürofläche im Schicklerhaus in Berlin-Mitte unweit der Jannowitzbrücke in der Schicklerstraße 5-7 gemietet. Lesara ist ein Onlineshop für trendaktuelle Mode- und Lifestyleprodukte. Mit seinem Agile Retail-Konzept ist das 2013 in Berlin gegründete Unternehmen mit mittlerweile 200 Mitarbeitern in 24 Ländern aktiv und wurde 2016 als Europas schnellst wachsendes Tech-Startup ausgezeichnet.

Das Schicklerhaus ist ein im Jahr 1910 im Stil des Neoklassizismus errichteter Gebäudekomplex und liegt zentral im Straßenkarree Schickler-, Litten,- und Voltairestraße. Vermieter der Liegenschaft ist eine durch Tristan Capital Partners und die Caleus Capital Investors GmbH beratene Investmentgesellschaft. Colliers International hat Lesara bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.