Lesara investiert 45 Mio. Euro im GVZ Erfurt

Der Online-Händler Lesara investiert in Zusammenarbeit mit Goodman 45 Millionen Euro in ein neues hochmodernes Logistikzentrum im Güterverkehrszentrum Erfurt (GVZ Erfurt) und schafft rund 200 neue Arbeitsplätze. Die Eröffnung ist für August 2018 geplant. In den folgenden Jahren soll der Standort weiter ausgebaut werden. Grund für den Bau eines eigenen Logistikzentrums ist die anhaltend starke Expansion des Unternehmens, das 2016 als wachstumsstärkstes E-Commerce-Modeunternehmen in Deutschland und Europa ausgezeichnet wurde. Für die Auswahl Erfurts als Standort waren die vorteilhafte geografische Lage und die Verkehrsinfrastruktur ausschlaggebend.

Bis zu 85.000 Pakete täglich

Auf einer Fläche von rund 55.000 m² in der finalen Ausbaustufe sollen täglich durchschnittlich rund 33.500 und in Spitzenzeiten, wie im Weihnachtsgeschäft, bis zu 85.000 Pakete umgeschlagen werden. Von dem Erfurter Güterverkehrszentrum aus werden Kunden in 24 Ländern beliefert. In dem neuen Logistikzentrum sind die Warenannahme, die Warenein- und Auslagerung, die Produktverpackung, die Paketkonfiguration, der Versand und das Retourenmanagement mit modernster Förder- und Logistiktechnik miteinander vernetzt.



“Lesara ist ein technologie-fokussiertes Unternehmen. Wir erkennen Mode- und Lifestyletrends früher, produzieren direkt und können unseren Kunden so trendaktuelle Produkte deutlich schneller anbieten als in der Branche üblich. Das neue Logistikzentrum ist genau auf dieses agile Geschäftsmodell abgestimmt”, so Matthias Wilrich, Mitgründer und COO von Lesara.



Für den Neubau orientiert sich Lesara an den Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), die ökologische, ökonomische und soziokulturelle Aspekte berücksichtigen. Unter anderem wird Goodman das neue Logistikzentrum vollständig mit LED-Beleuchtung ausstatten. Eine hochwertige Dämmung von Fassade und Dach sowie der Einsatz einer effizienten Gebäudeheizung fördern die Ökobilanz, unter anderem bei CO2-Emissionen. Lesara prüft zusätzlich alternative Energiekonzepte am Standort. „In Goodman haben wir einen Partner gefunden, der über viel Erfahrung in der Entwicklung von Logistikzentren für den E-Commerce verfügt und der uns eine moderne Lösung an einem aufstrebenden Logistikstandort anbietet. Wir etablieren mit dem neuen Standort unser eigenes, unabhängiges Logistiknetzwerk und steigern die Qualität und Wirtschaftlichkeit unserer Logistik“, sagt Lesara-Mitgründer Matthias Wilrich.



Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee begrüßte die Entscheidung zugunsten Thüringens als neuerlichen Beleg für die hervorragenden Investitionsbedingungen am Standort. „Thüringen macht damit einen weiteren großen Schritt zum führenden Logistikstandort in Deutschland“, sagte der Minister. Schon heute führe beim Warenumschlag kaum noch ein Weg am Freistaat vorbei, das Land punkte immer wieder mit seiner zentralen Lage und der gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus betonte Tiefensee den arbeitsmarktpolitischen Effekt der Ansiedlung: „Rund 200 neue Arbeitsplätze sind in der Region hoch willkommen. Sie tragen dazu bei, dass Thüringen beim Abbau der Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahren weiter gut vorankommt.“