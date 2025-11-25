Leonhard Weiss mietet 5.760 m² große Produktionsliegenschaft in Göppingen

Die Leonhard Weiss GmbH & Co. KG hat für ihren Unternehmensbereich Netzbau eine moderne und repräsentative Produktionsliegenschaft angemietet. Die Immobilie befindet sich in der Daimlerstraße 8 im Göppinger Gewerbegebiet „Ursenwang“ und bietet ideale Voraussetzungen für die betrieblichen Anforderungen des Unternehmensbereichs.

.

Die solitäre Liegenschaft umfasst rund 4.330 m² Produktions- und Lagerfläche sowie etwa 1.430 m² Büro- und Sozialfläche. Mit dem neuen Standort setzt Leonhard Weiss seinen Wachstumskurs im Bereich Netzbau konsequent fort und stärkt zugleich seine regionale Präsenz. Vermieter ist die Stinag Stuttgart Invest AG. „Wir freuen uns, mit Leonhard Weiss den perfekten Mieter für die Fläche und einen verlässlichen Partner für die kommenden Jahre gefunden zu haben“, so Heike Barth, Vorstandsvorsitzende.



Die Vermittlung der Mietfläche erfolgte durch die Die Brokerei Immobilien GmbH, die im Rahmen des Vertragsabschlusses für beide Seiten beratend und vermittelnd tätig war.