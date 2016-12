Leonberg -Fachmarktzentrum und Wohnbau soll Einkaufscenter ersetzen

Das zur Zeit leer stehende Leondinger Einkaufszentrum hat den Eigentümer gewechselt: Die Bank Austria Real Estate hat das Uno Shopping Einkaufzentrum an die FMZ Uno GmbH verkaufen können. Welcher Kaufpreis vereinbart wurde ist nicht bekannt. Frühere Schätzungen wiesen für das Objekt einen Wert von mehr als 100 Mio. Euro aus. Der damalige Schätzpreis in dieser Höhe galt allerdings für ein betriebenes Einkaufszentrum. Branchenkenner vermuten deshalb, dass der aktuelle Kaufpreis für die leer stehende Immobilie bis zu zwei Drittel unter diesem Wert lag.

Uno will das Objekt auf der 110.000 m² großen Liegenschaft zu einem Fachmarktzentrum umbauen. Dazu wird der Gebäudekomplex nach den derzeitigen Plänen teilweise abgerissen und in den Rest ein Fachmarktzentrum mit einer Fläche von ca. 40.000 m² integriert. Im Februar 2017 will Uno die Namen der zukünftigen Mieter bekannt geben. Vorausgesetzt, die neuen Eigentümer erzielen mit der Gemeinde eine Einigung zur Änderung bzw. Erweiterung der Nutzung als Gewerbeobjekt, sollen auf dem Areal ca. 300-400 Wohnungen gebaut werden.