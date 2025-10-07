Europäische Expansion
Leonardo Hotels wächst mit 542-Millionen-Euro-Partnerschaft weiter
Mit neuen Häusern in Berlin, Mannheim, Zürich und Rom baut Leonardo Hotels seine Position im europäischen Markt aus. „2025 ist ein Jahr, in dem wir Wachstum, Renovierungen und neue Partnerschaften erfolgreich miteinander verbinden“, sagt Yoram Biton von Leonardo Hotels Central Europe.
Leonardo Hotels Central Europe setzt seinen Expansionskurs weiter fort und investiert in die Entwicklung neuer Hotels, die Modernisierung bestehender Häuser und den Ausbau innovativer Marken. Auch im Jahr 2025 hat die Gruppe wichtige Meilensteine erreicht und neue Projekte auf den Weg gebracht, die das Wachstum in Europa nachhaltig sichern.
Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist die Umsetzung der Partnership III, die im Januar 2024 mit einem Investitionsvolumen von 419 Millionen Euro gestartet ist und aufgrund des großen Vertrauens und der erfolgreichen Zusammenarbeit bis Januar 2025 auf 542 Millionen Euro erweitert wurde. Fattal Properties (Europe) steuerte davon fast 159 Millionen Euro bei. Seit Einführung der Partnerschaft übernahm Leonardo Hotels 30 Häuser in den Niederlanden, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Irland und Großbritannien im Gesamtwert von fast 740 Millionen Euro. Für 2026 ist die Gründung einer weiteren, vergleichbaren Partnerschaft geplant.
Mit der Eröffnung des The Nikolai Hotel Hamburg im Jahr 2024 [wir berichteten], dem ersten Haus der neuen Marke Leonardo Limited Edition in Deutschland, wächst die exklusive Kollektion kuratierter Individualhotels weiter. In Zürich wurde das Hotel Alden Splügenschloss behutsam renoviert und als kleinstes Fünf-Sterne-Hotel Zürichs in die Edition aufgenommen. In Mannheim eröffnete der elegant restaurierte Mannheimer Hof im März 2025. Anfang September erhielt die deutsche Hauptstadt ein neues Juwel der gehobenen Hotellerie: The Posthouse Berlin nahe dem Potsdamer Platz befindet sich im ehemals bedeutendsten Postverteilzentrum Berlins und bietet ein stilvolles Zuhause auf Zeit [wir berichteten]. In den kommenden Monaten folgt der traditionsreiche Badische Hof in Baden-Baden, der die Geschichte des Hauses als erstes Palasthotel Deutschlands aufgreift [wir berichteten].
„Mit der Leonardo Limited Edition erweitern wir unser Portfolio um Häuser, die durch ihre Geschichte, ihren Stil und ihr individuelles Ambiente herausstechen. Jedes Haus erzählt seine eigene Geschichte und bietet Gästen ein unverwechselbares Erlebnis“, erklärte Biton.
Auch im Lifestyle-Segment geht die Expansion weiter. Die Marke NYX Hotels by Leonardo Hotels setzt auf urbanes Design, kreative Konzepte und ein lebendiges Hotelerlebnis für moderne Reisende. In Berlin wurde im Mai 2025 das NYX Hotel Berlin Köpenick nach umfangreicher Renovierung am Ufer der Dahme eröffnet [wir berichteten]. Nur zwei Monate später übernahm die Gruppe in Erfurt das ehemalige Radisson Blu [wir berichteten], das seither bei laufendem Betrieb renoviert und als NYX Hotel Erfurt geführt wird. Die Eröffnung des neuen NYX Hotel Rome ist für diesen Herbst geplant. All diese Häuser verbinden modernes Design, urbane Atmosphäre und innovative Konzepte für Gäste, die weit mehr als eine klassische Unterkunft suchen.
Neben den Lifestyle- und Limited-Edition-Hotels erweitert Leonardo Hotels 2025 auch seine Kernmarken. In Deutschland wurden das Leonardo Mainz [wir berichteten] und das Leonardo Hannover Medical Park eröffnet und derzeit umfassend renoviert [wir berichteten]. International verstärken das Leonardo Royal Barcelona Forum und das Leonardo Boutique Rome Monti das Angebot. Parallel investiert die Gruppe weiterhin in Bestandsimmobilien: Bis Ende 2025 werden rund 1.000 Zimmer und Bäder auf den neuesten Stand gebracht, um modernen Komfort und zeitgemäße Standards zu gewährleisten.
Langfristig richtet Leonardo Hotels den Fokus auf die Expansion in Frankreich mit Zielstädten wie Paris, Marseille und Lyon sowie auf neue Märkte wie Skandinavien, Serbien und Kroatien. Gleichzeitig wird das Leisure-Segment weiter gestärkt – mit Investitionen in attraktive Freizeitdestinationen in Deutschland, Italien, Kroatien und Frankreich. So kombiniert die Gruppe gezielte Expansion, Markenentwicklung und Modernisierung, um ihre Position in Europa nachhaltig zu festigen.