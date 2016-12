Leonardo Hotels unterschreibt Managementvertrag für Bad Kreuznach

Leonardo Hotel in Bad Kreuznach

In unmittelbarer Nähe der Meffert AG Farbwerke in Bad Kreuznach hat das Unternehmerpaar Klaus und Steffi Meffert im vergangenen Sommer die Realisierung eines Vier-Sterne-Business-Hotels vorgestellt. Das Investitionsvolumen des Projekts liegt bei rund zehn Millionen Euro und kann nun losgehen, denn für das Vier-Sterne-Business-Hotel ist ein Betreiber gefunden: Leonardo Hotels hat einen Managementvertrag für den 5-geschossigen Hotelneubau unterzeichnet. Die Planung führt das Bad Kreuznacher Architekturbüro RS-Plan AG durch, das mit dem Baustart Anfang 2017 und - soweit es keine Probleme gibt - mit der Fertigstellung bis Mitte 2018 rechnet.

.

„Mit dem neuen 4-Sterne Hotel gewinnen wir ein Haus, das neben Besuchern der Stadt vor allem auch Geschäftsreisende und Business-Partner des gesamten Rhein-Main-Gebietes ansprechen wird. Damit ist das neue Mitglied der Leonardo Familie nicht nur ein Zugewinn für die Hotelkette, sondern auch für die Stadt Bad Kreuznach“, sagt Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe.



„Bad Kreuznach ist mein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt, daher sind mir die wirtschaftlichen und strukturellen Gegebenheiten der Region vertraut. Das Problem der fehlenden Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten vor Ort, wird schon lange in Unternehmerkreisen diskutiert. Mit Unterstützung der Oberbürgermeisterin der Stadt Bad Kreuznach, Frau Dr. Kaster-Meurer, konnte ich die Idee zum Bau eines 4-Sterne Hotels schnell umsetzen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Leonardo Hotels einen vertrauensvollen und kompetenten Managementpartner gefunden haben", erklärt Klaus Meffert, Vorstandsvorsitzender, Meffert Farben AG.



Das Hotel wird auf dem rund 7.300 m² großen Grundstück an der Ecke Otto-Meffert-Straße/Planiger Straße mit einer Nutzfläche von 4.320 m², auf denen rund 91 Zimmer unterschiedlicher Kategorien zur Verfügung stehen werden, realisiert. Komplettiert wird das Hotel-Angebot durch einen Wellnessbereich mit Fitnessraum sowie großzügiger Hotel – und Restaurantterrasse. Darüber hinaus stehen auf dem Hotelgelände rund 100 Parkplätze zur Verfügung. Es wird sich laut des Investors in erster Linie an die Bedürfnisse von Businesskunden richten, zumal es auch mitten in einem Gewerbegebiet liegt. Den Plänen war eine gemeinsam mit der Dehoga erstellte Machbarkeitsstudie vorausgegangen, die zu einem positiven Ergebnis für das neue Businesshotel gekommen war. Anläßlich der Projektvorstellung im August hatte der Investor bereits erklärt, dass mit einer Auslastung von 50-55 Prozent im ersten Jahr zu rechnen sei, was sich dann in den Folgejahren steigern soll. 32.000 Übernachtungen sind möglich, davon werden die Meffert-Farbwerke für ihre Geschäftskunden bereits rund 4.000 Übernachtungen belegen. Und entsprechende Gespräche mit anderen Unternehmern, die bereits einen entsprechenden Bedarf signalisiert haben, läßt den Unternehmer optimistisch an das Projekt herangehen. „Es ist nicht einfach, ein Hotel profitabel zu betreiben, aber wir sind guter Dinge“, so Meffert im August.