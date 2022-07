Leonardo Hotels übernimmt sechs Häuser auf den Balearen

Leonardo Hotels Central Europe verfolgt mit Hochdruck ihre Neuausrichtung auf das Freizeitsegment. Nach bisheriger Konzentration auf zentrale City- und Business-Standorte steht der Kurs seit diesem Jahr auf der Erweiterung der Leisure-Destinationen in Europa. Anfang Juli konnte die Übernahme gleich sechs neuer Häuser auf der spanischen Inselgruppe der Balearen unterzeichnet werden. Die vier Hotels und zwei Apartmenthäuser ergänzen ab Herbst 2022 mit neuer Leonardo-Namensgebung das Portfolio der Hotelgruppe und bieten weitere Top-Unterkünfte für Freizeitreisende an.

.

Mit der Eröffnung des Leonardo Fuengirola Costa del Sol (184 Zimmer) und des Leonardo Boutique Mallorca Port Portals (77 Zimmer) hat die Hotelgruppe ihr Wachstum im spanischen Freizeitsegment im Frühjahr 2022 bereits angestoßen.



Die Übernahme der vier Hotels und zwei Apartmenthäuser auf den Balearischen Inseln Ibiza und Mallorca beschleunigt das internationale Wachstum der Fattal Hotel Group - und somit der Business Unit Leonardo Hotels Central Europe - in Spanien und wird mehr als 1.100 neue Zimmer zum Portfolio hinzufügen. Die neuen Häuser befinden sich alle direkt am Strand und gehören zur 4-Sterne-Kategorie. Das Alua Hawaii Ibiza (209 Zimmer), das Alua Miami Ibiza (360 Zimmer), das Aluasun Miami Ibiza Aparthotel (82 Wohnungen), das Alua Hawaii Mallorca (230 Zimmer), das Alua Hawaii Mallorca Suites (68 Wohnungen) und das Alua Palmanova Bay (170 Zimmer) haben in den vergangenen Jahren von Investitionen in Höhe von mehr als 14 Millionen Euro für die Renovierung und Umgestaltung profitiert. Die Fattal Hotel Group plant, weitere 20 Millionen Euro in die Modernisierung der Anlagen zu investieren, um den Gästen einen sorgenfreien und entspannten Aufenthalt zu ermöglichen. Die Häuser verfügen bereits über zahlreiche Einrichtungen und Attraktionen wie Swimming-Pools, Fitnessräume, Restaurants, Bars und Spielbereiche für Kinder.



„Der europäische, aber auch der globale Hotelmarkt stehen vor großen Transformations-prozessen und wir blicken weiterhin positiv in die Zukunft. Mit der Expansion in Spanien stärken wir unsere Positionierung im Freizeitbereich. Die Portfoliovielfalt ist wichtig für die Integration weiterer Segmente in unseren Kundenstamm“, betont Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. „Der Erwerb der sechs Häuser auf den Balearen ist ein strategisch bedeutender Schritt in einer der wichtigsten Destinationen Europas und etabliert zusammen mit dem Leonardo Boutique Mallorca Port Portals unsere Präsenz in dieser Region. Wir planen, auch in Zukunft unsere Expansionsziele im Leisure-Bereich weiter voranzutreiben.“



„Diese Akquisition bietet uns die einmalige Gelegenheit, ein Portfolio von qualitativ hochwertigen Objekten zum richtigen Zeitpunkt zu erwerben, um das Renditepotenzial von Freizeitreisen sowie die fantastischen Standorte dieser Hotels zu nutzen, die auch in den kommenden Jahren sehr gefragt sein werden", ergänzen Guy Vardi und Yaniv Amzaleg, die die Übernahme im Namen der Fattal Hotel Group beaufsichtigen.