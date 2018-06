Leonardo Hotels übernimmt das Wyndham Mannheim

Die Leonardo Hotels übernehmen zum 01. August 2018 das Wyndham Mannheim. Das Haus wird im laufenden Betrieb übernommen und nach kompletter Renovierung und Neugestaltung als NYX Hotel Mannheim künftig zur „Anlaufstelle für Individualisten jeder Couleur“. Neben guter City-Lage, durch welche Knotenpunkte wie Hauptbahnhof, Flughafen und Rathaus in wenigen Minuten erreichbar sind, verfügt das Haus über 151 Zimmer.

„Mannheim ist uns als Standort sehr wichtig. Hier sind wir bereits mit drei Leonardo Häusern vertreten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir unser Portfolio um ein NYX Hotel vor Ort erweitern können“, sagt Yoram Biton, Managing Director Leonardo Hotels Central Europe. „Unsere Lifestyle-Marke steht für eine neue Generation von Hotels. Hier kann jeder die einmalige NYX Experience erleben. Wir sind uns sicher, dass viele unserer Gäste Lust auf einen kreativen Mix aus Kunst, Design und Musik haben, so dass unser NYX-Konzept vor Ort großen Zuspruch finden wird.“



NYX Hotels gibt es bereits in Tel Aviv (Israel), Mailand (Italien), Prag (Tschechien) und Madrid (Spanien). Häuser in München, Düsseldorf, Hamburg, Herzliya (Israel) und Bilbao (Spanien) werden in den kommenden Monaten eröffnen.