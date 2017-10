Leonardo Hotels übernimmt das Gresham Carat

Nachdem die Leonardo Hotelgruppe erst im Juni bekanntgegeben hatte, den Standort Hamburg um ein Hotel ihrer neuen Lifestyle-Marke NYX Hotels in zentraler Lage zu erweitern [Leonardo Hotels kündigt NYX-Hotel in Hamburg an], steht bereits der nächste Expansionsschritt an: Nach Abschluss eines Kaufvertrages wird das im Stadtteil Veddel gelegene „Gresham Carat Hamburg“ in die Markenwelt der Leonardo Hotels inkludiert und unter dem Namen Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken geführt werden. Das Haus verfügt über 94 Zimmer und zwei Veranstaltungsbereiche mit jeweils 190 und 64 m². Restaurant und Bar runden das Angebot ab. Neben der direkten Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln können Gäste auch 70 hoteleigene Parkplätze nutzen. Der Standort ist für die Hotelkette „ein Ort mit Zukunft“, da die Hansestadt ab 2019 direkt an Veddel angrenzend den neuen, aufstrebenden Bezirk „Kleiner Grasbrook“ entwickeln wird [Grasbrook: Platz für rund 3.000 Wohnungen und 16.000 Arbeitsplätze].

„Die Portfolioerweiterung mit dem sechsten Haus in Hamburg freut uns sehr und unterstreicht unsere Expansionspläne für die Hansestadt. Die hohe Dynamik und Attraktivität Hamburgs hält weiteres Potential für neue Projekte bereit – wir haben noch viel vor“, verspricht Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe.