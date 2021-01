Leonardo Hotels stellt neue Development-Pläne vor

Die Hotelgruppe Leonardo Hotels startet optimistisch in das Jahr 2021: Die Hotelkette hat fünf Neueröffnungen in drei Ländern angekündigt. Drei davon in Deutschland. Angesichts der Corona-Krise richtet die Hotelkette zudem ihren Fokus für weiteres Wachstum künftig stärker B- und C-Destinationen.

