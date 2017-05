Leonardo Hotels: Zweiter NYX-Hotspot in Düsseldorf angekündigt

Leonardo Hotels treibt die Expansion der neuen Lifestyle Marke NYX Hotels stark voran – neue Projekte folgen Schlag auf Schlag. Mit dem NYX Düsseldorf steht in Deutschland nun bereits das zweite NYX Hotel, nach Plänen in München, in den Startlöchern. Neben Tel Aviv, Mailand, Prag, Madrid und München eröffnet mit dem Haus in Düsseldorf eine weitere Location der Lifestyle-Marke, die mit dem Kunst- und Designkonzept für die besondere NYX Experience steht. Leonardo Hotels geht hierfür einen langfristigen Pachtvertrag mit der Cosimo Immobilienverwaltungs- und Handelsgesellschaft mbH ein.

.

Der ursprünglich als Bürogebäude konzipierte Komplex in der Heinrichstraße 169 öffnet nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten im Frühjahr 2019 als NYX Düsseldorf wieder seine Türen. Eine Toplage, da Messe und Flughafen nur wenige Autominuten entfernt sind. Neben 261 Zimmern und einer Open-Lobby, die mit integrierter Bar und Restaurant zum Networking und Relaxen einlädt, bietet das Haus auch drei Konferenzräume. In der dazugehörigen Tiefgarage stehen 160 Parkplätze zur Verfügung.



„Mit unserer neuen Lifestyle Hotelmarke NYX haben wir uns hohe Ziele gesteckt. Innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre wollen wir mindestens 20 NYX Häuser in Europa eröffnen. Mit dem NYX Düsseldorf kommen wir dem Ziel einen weiteren Schritt näher. Düsseldorf ist mit seiner Kunst- und Designvielfalt für uns ein idealer Standort, um hier die NYX-Experience aufleben zu lassen und ergänzt zudem unser Portfolio mit aktuell drei Leonardo Hotels vor Ort. Unsere Gäste können sich auf einen außergewöhnlichen Aufenthaltsort mit tollem Ambiente und lokalem Flair freuen", so Daniel Roger, Managing Director Leonardo Hotels Europe.



Neben der Expansion der Lifestyle-Markt gab die Hotelkette auch den Start einer Kooperation mit der Burgerkette Hans im Glück bekannt. Der Systemgastronom wird im NYX Munich in Obersendling im März 2018 somit mit an den Start gehen.